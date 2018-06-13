Доба на Донбасі: загинув боєць, двох поранено

За добу окупанти 32 рази прицільно стріляли по позиціям Об’єднаних сил, 9 з них – із застосуванням мінометів калібру 120 мм та 82 мм. На жаль, під час бойових дій загинув один український військовий, двох поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

– Бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Луганське. Ворог активізувався на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького. Не припиняються бої на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське, – йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними розвідки, ЗСУ знищили броньовик противника, а також 5 окупантів, ще 4 – поранили.

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– Сьогодні, упродовж ночі 13 червня, ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Під час бою було поранено двох наших військовослужбовців. Всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими, – наголошують у штабі.

До слова, ОБСЄ зафіксувала 7 реактивних систем залпового вогню Град на полігоні бойовиків біля Луганська.