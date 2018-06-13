Голос України опублікував закон про Антикорупційний суд

Газета Голос України 13 червня оприлюднила закон України Про Вищий антикорупційний суд, ухвалений Верховною Радою 7 червня.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями документа, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що для запуску Вищого антикорупційного суду достатньо півроку.

Читайте: Антикорупційний суд: все що потрібно знати про закон

Нагадаємо, що 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентськийзаконопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.

А 11 червня президент України Петро Порошенко підписав законпро Антикорупційний суд.