Кабмін звільнив Жебрівського

Кабінет міністрів сьогодні схвалив проект указу президента про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Узгодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням, – заявив після засідання уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Нагадаємо, сам Жебрівський вчора повідомив, що 9 червня попросив про відставку у президента і той прийняв його заяву.

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Павло Жебрівський очолював Донецьку ВЦА з 11 червня 2015 року. До цього посаду займав Олександр Кіхтенко.

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація була реорганізована з Донецької обласної державної адміністрації з 5 березня 2015 року. Розташовується у Краматорську.