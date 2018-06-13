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Крим відключили від світла та зв’язку – ЗМІ

Декілька районів Севастополя залишилися без світла, спостерігаються перебої зі стільниковим зв’язком.

У кількох районах Севастополя не працюють банки, термінали, немає електрики у торгових центрах і приватних будинках, передає РИА Новости.

Автозаправки запускають дизель-генератори, у приватних будинках також чутно роботу генераторів малої потужності. Крім того, спостерігаються перебої з мобільним зв’язком.

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Про відключення світла також повідомляють жителі Євпаторії, Ялти та інших міст, передає Новая газета.

Нагадаємо, експерти вважають, що кримський міст не забезпечить півострову великий потік туристів з Росії.

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