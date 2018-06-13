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Крисіну дали 5 років в’язниці у справі про вбивство журналіста Веремія

Керівника “тітушок” Юрія Крисіна засудили до п’яти років в’язниці за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Юрій Крисін

Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу на вирок суду першої інстанції у справі вбивства В’ячеслава Веремія, передає УНІАН.

Йшлося про 4 роки умовно для Юрія Крисіна, обвинуваченого в цій справі.

Тим самим суд частково задовольнив скарги прокуратури та потерпілих і засудив Крисіна до 5 років реального ув’язнення.

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Нагадаємо, журналіста В’ячеслава Веремія вбили в ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської. Спершу “тітушки” його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

У грудні 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства В’ячеслава Веремія.

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