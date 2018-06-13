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Placebo стане хедлайнером Atlas Weekend 2018

Британська група Placebo виступить на фестивалі Atlas Weekend 2018 8 липня.

Placebo

Про це повідомили організатори в Facebook.

– Ідоли британського року і просто культові музиканти нашої планети. Placebo – іще один хедлайнер Atlas Weekend”, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Atlas Weekend в Києві: квитки, програма і безкоштовний вхід

Placebo відвідає Україну в четвертий раз. Їх перший виступ відбувся в 2007 році в рамках фестивалю Tuborg GreenFest. Пізніше музиканти виступали в Києві в 2010 році і останній раз – у 2012 році.

Нагадаємо, культова британська група The Chemical Brothers стане хедлайнером фестивалю 7 липня.

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