Placebo стане хедлайнером Atlas Weekend 2018

Британська група Placebo виступить на фестивалі Atlas Weekend 2018 8 липня.
Про це повідомили організатори в Facebook.
– Ідоли британського року і просто культові музиканти нашої планети. Placebo – іще один хедлайнер Atlas Weekend”, – йдеться в повідомленні.
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Placebo відвідає Україну в четвертий раз. Їх перший виступ відбувся в 2007 році в рамках фестивалю Tuborg GreenFest. Пізніше музиканти виступали в Києві в 2010 році і останній раз – у 2012 році.
Нагадаємо, культова британська група The Chemical Brothers стане хедлайнером фестивалю 7 липня.
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