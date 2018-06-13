Погода в Україні на сьогодні, 13 червня (КАРТА)

Сьогодні, 13 червня, сильні дощі очікуються на півночі, в центрі України, а також на Закарпатті.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, дуже спекотно сьогодні буде у південних регіонах – місцями до 32 градусів тепла.
На решті території помірно тепло.
Зокрема, у західних та центральних областях +26, на градус вище на сході.
На півночі країни місцями лише +23.
У Києві сьогодні дощ, протягом дня – від 24 до 26 вище нуля.
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Раніше синоптики дали прогноз на тиждень, згідно з яким у найближчі кілька днів на зміну спеці прийдуть грози та зливи.
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