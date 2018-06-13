Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо випробувань озброєння

Президент України Петро Порошенко сьогоднішнім указом №162/2018 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В указі сказано, що контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що текст самого рішення РНБО призначений для службового користування.

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Нагадаємо, що РНБО підтримала пропозицію про припинення участі представників України в діяльності органів СНД.