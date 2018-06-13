Правоохоронці готують провокації проти прем’єра і міністрів – Гройсман

Окремі правоохоронці готують провокації проти прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, уряду і чиновників.

Про це сказав прем’єр під час засідання Кабінету міністрів.

За його словами, незважаючи на те, що був прийнятий закон “маски-шоу стоп”, який повинен знизити тиск на бізнес з боку правоохоронців, тільки в окремих регіонах його дотримуються і лише на 20-30%.

Він додав, що підтримує правоохоронців, які захищають державний суверенітет, але зневажає тих, хто руйнує економіку.

– Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні. Всі ті, хто кришують нелегальний бізнес, всі ті, хто кришують нелегальну контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я підкреслюю, що вони сьогодні носять погони і є чинними працівниками правоохоронної системи. Я знаю, що ви обговорюєте мої слова, мої позиції з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем’єр-міністра, уряду і чиновників, – заявив він.

Він зазначив, що правоохоронці зобов’язані в першу чергу наповнювати державну скарбницю і служити державі, а не “прем’єру чи комусь іншому”.

Гройсман також заявив, що планує внести зміни в закон про “маски-шоу стоп”, які передбачають посилити відповідальність для тих, хто тисне на бізнес і додав, що найближчим часом звернеться до парламенту з проханням якомога швидше прийняти ці зміни.

Також глава уряду зазначив, що готовий проводити чистку в поліції, прокуратурі, Службі безпеки та інших правоохоронних органах.

Раніше Гройсман розповів, що вдалося зробити уряду за 2 роки.