RedCard4Putin – українські діаспори запускають кампанію на підтримку політв’язнів

Українські діаспори запускають кампанію на підтримку політв’язнів, яка називатиметься Червона картка путінському режиму (RedCard4Putin).

Глава Міжнародної коаліції з прав людини Павло Грод заявив, що українські діаспори запустять медіа-кампанію Червона картка путінському режиму (RedCard4Putin), метою якої є звільнення політв’язнів в РФ, передає Інтерфакс-Україна.

– Red card campaign – це міжнародна кампанія з вимогою тиску на Росію для звільнення політичних в’язнів, зупинити військову агресію, жахливі порушення прав людини і постійні спроби підірвати міжнародний порядок, – сказав Грод.

Українські діаспори планують випустити так звані червоні картки (розслідування) для путінського режиму, опублікувати аналітичні матеріали та відео про злочини Кремля в Україні і країнах Заходу.

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Також планується проведення серії флешмобів і глобальної інформаційної кампанії на підтримку українських політв’язнів.

– Триває голодування Олега Сенцова та інших політв’язнів. Ми бачимо, що він готовий продовжувати до смерті. І дуже важливо, щоб ми як міжнародне співтовариство не опускали руки і захищали права його та інших, і врятували життя Сенцова, – підсумував Ґрод.

До слова, українських політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка можуть обміняти за участю Туреччини.