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РФ стягнула до кордону з Україною 30 тис. військових, Іскандери та С-400

13 червня Росія організувала недалеко від кордону з Україною військові навчання за участю понад 30 тис. військовослужбовців і 5 тис. одиниць техніки.

Іскандер

До навчань залучено понад 30 тис. військовослужбовців Західного військового округу та Балтійського флоту Росії, а також 5 тис. одиниць бойової і спеціальної техніки, повідомляє Міноборони РФ.

– На аеродромах і у призначених районах розгорнуті пункти спеціальної обробки, куди для ліквідації наслідків умовного зараження залучені авіаційні, мотострілкові, танкові, ракетні, артилерійські підрозділи та сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-заряджаючі машини оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер – М і зенітних ракетних комплексів С-400, – йдеться у повідомленні.

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Навчання проходить у частинах ЗВО Росії, дислокованих у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курській, Смоленській, Іванівській, Псковській і Нижегородській областях.

Територіально Західний військовий флот межує з Україною.

Минулого тижня Росія розпочала масштабні навчання авіації поблизу кордону з Україною та в окупованому Криму.

Фото: Міноборони РФ

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