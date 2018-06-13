Біля кінотеатру Ультрамарин у Києві роми розбили новий табір, де розкидають сміття та спалюють речі.
Про це повідомляє Інформатор.
Мешканці столиці скаржаться на те, що роми б’ють перехожих.
Зокрема, вони жорстоко побили 16-річного підлітка, про що заявила його мати.
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У хлопця кинули пляшкою, внаслідок чого він втратив свідомість. Прокинувшись у крові, він побачив над собою одного з нападників. Хлопець попросив його викликати швидку, після чого отримав ще один удар пляшкою по голові.
Роми розмістили у Києві новий табір і б’ють перехожих / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що представники Національних дружин в Києві розгромили табір ромів у Голосіївському парку.
Фото: Інформатор.
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