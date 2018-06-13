Біля кінотеатру Ультрамарин у Києві роми розбили новий табір, де розкидають сміття та спалюють речі.

Про це повідомляє Інформатор.

Мешканці столиці скаржаться на те, що роми б’ють перехожих.

Зокрема, вони жорстоко побили 16-річного підлітка, про що заявила його мати.

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У хлопця кинули пляшкою, внаслідок чого він втратив свідомість. Прокинувшись у крові, він побачив над собою одного з нападників. Хлопець попросив його викликати швидку, після чого отримав ще один удар пляшкою по голові.











Роми розмістили у Києві новий табір і б’ють перехожих / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що представники Національних дружин в Києві розгромили табір ромів у Голосіївському парку.

Фото: Інформатор.