Розведення сил у Станиці Луганській: Україна назвала умови

Під час засідання Тристоронньої контактної групи українською стороною було внесено низку пропозицій задля настання сталого та справжнього режиму тиші.

– Однак пропозиції України категорично не були сприйняті у першу чергу російською стороною, – пише прес-секретар 2-го президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської може відбутися за умови дотримання з боку ОРЛО семиденного періоду тиші.

Натомість ми з тривогою спостерігаємо за військовою активністю в рамках ділянок, де розведення мало відбутися раніше – р-н Золотого і Петрівського.

Так, в р-ні Золотого НЗФ ОРДЛО проводять мінування, встановили зенітну установку; в р-ні Петрівського обладнано укріплені кулемети та мінометні позиції, звідси ЗСУ були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів.

Українська сторона наголосила, що виконання безпекового блоку питань Мінських угод – беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного миру на Донбасі:

насамперед йдеться про припинення вогню; відведення важких видів озброєнь; створення в р-ні н.п. Кальміуське, Кумачово, Новоазовськ та Саханка ділянки, вільної від тяжкого озброєння; всебічний і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із територіями, прилеглими до непідконтрольної Україні ділянками українсько-російського кордону; створення безпекових зони вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону; дотримання лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року.

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Нагадаємо, 19 квітня російсько-окупаційні війська вкотре зірвали заплановане розведення сил у Станиці Луганській.