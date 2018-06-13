PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Савченко написала лист Путіну (ДОКУМЕНТ)/

Савченко написала лист Путіну (ДОКУМЕНТ)

Народний депутат Надія Савченко написала лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про звільнення українських політв’язнів.

Про це повідомляється на її офіційній сторінці у Facebook.

До листа також додається список з 66 українців, позбавлених волі на російській території.

– Я прошу Вас прийняти рішення про помилування і зробити цей крок, щоб мир на українській землі, мир між українськими і російськими народами і мир у міжнародних відносинах Росії і України та інших країнах цивілізованого демократичного суспільства став можливий, що для Російської Федерації є важливим, виходячи з Ваших заяв, – пише в листі Савченко.

image image
Савченко написала лист Путіну (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии

Читайте: Обмін Сенцова: Путін дав відповідь на Прямій лінії

Нагадаємо, раніше США та Велика Британія закликали Росію негайно звільнити українських політв’язнів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка