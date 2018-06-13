Савченко написала лист Путіну (ДОКУМЕНТ)

Про це повідомляється на її офіційній сторінці у Facebook.

До листа також додається список з 66 українців, позбавлених волі на російській території.

– Я прошу Вас прийняти рішення про помилування і зробити цей крок, щоб мир на українській землі, мир між українськими і російськими народами і мир у міжнародних відносинах Росії і України та інших країнах цивілізованого демократичного суспільства став можливий, що для Російської Федерації є важливим, виходячи з Ваших заяв, – пише в листі Савченко.