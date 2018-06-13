Народний депутат Надія Савченко написала лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про звільнення українських політв’язнів.
Про це повідомляється на її офіційній сторінці у Facebook.
До листа також додається список з 66 українців, позбавлених волі на російській території.
– Я прошу Вас прийняти рішення про помилування і зробити цей крок, щоб мир на українській землі, мир між українськими і російськими народами і мир у міжнародних відносинах Росії і України та інших країнах цивілізованого демократичного суспільства став можливий, що для Російської Федерації є важливим, виходячи з Ваших заяв, – пише в листі Савченко.
Савченко написала лист Путіну (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии
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Нагадаємо, раніше США та Велика Британія закликали Росію негайно звільнити українських політв’язнів.
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