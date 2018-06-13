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У Миколаєві заборонили купатися на пляжах

У Миколаєві заборонили купатися на декількох пляжах через значне перевищення кількості шкідливих бактерій.

Про це повідомили у прес-службі Миколаївської міськради.

Зазначається, що були здійснені відбір проб і лабораторні дослідження річкової води у місцях масового відпочинку.

– За мікробіологічними показниками встановлено, що показник індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) перевищує санітарно-гігієнічні нормативи і становить (при нормі 5 тисяч на дм3): на пляжі Чайка у Корабельному районі – 13 тисяч, у районі Яхт-клубу – 13 тисяч, у районі зони відпочинку Намив – 24 мільйони. Також у Намиві зафіксовано перевищення індексу коліфагів у п’ять разів (500 при нормі 100 дм3), – говориться у повідомленні.

Управлінням Госпродпотребслужби у Миколаївській області рекомендовано тимчасово утриматися від купання до поліпшення результатів санітарно-мікробіологічного дослідження річкової води у даній акваторії.

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Нагадаємо, що Україна закрила деякі райони Азовського моря через проведення навчань.

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