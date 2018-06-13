У Польщі подали скаргу на владу через звинувачення українців у смерті поляків

Польські журналісти подали скаргу в парламентську комісію на віце-спікера парламенту Станіслава Тышка через звинувачення медиків з України в смерті польських пацієнтів.

Скаргу подала видання OKO.press.

В комісію Сейму Польщі з питань депутатської етики подали скаргу на віце-маршалка (віце-спікера парламенту Станіслава Тышка (члена праворадикальної популістської партії Кукіз’15) через його заяву про медичних працівників з України.

– Віце-спікер Станіслав Тышко, доктор гуманітарних наук, юрист і філософ, мовчить. Незважаючи на неодноразові спроби, нам не вдалося отримати від нього коментарі. Не відповів він і на заяву посольства України, – йдеться у скарзі.

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Польські журналісти пишуть, що “безпідставні звинувачення українського медичного персоналу в смерті польських пацієнтів – це порушення гідності громадян України в Польщі”.

Лідер правопопулістської партії Кукіз’15 – рок-музикант Павло Кукіз. Виступає проти працевлаштування українців у Польщі. Він виступав на Майдані в 2014 році, але після окупації Криму почав говорити, що Україна “повинна залишитися російською колонією”.

Нагадаємо, 1 березня в Польщі набув чинності закон про інститут національної пам’яті, який розширює повноваження установи у справі розслідування злочинів, скоєних проти польського народу”