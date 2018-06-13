Україна у “Сильній Європі”: хто переміг та як проявили себе українські танки

Змагання Сильна Європа – це дуже важливий досвід для молодих солдатів.

Українські танки на німецькій землі. Баварське містечко Графенвер, а точніше американська військова база, яка там розташована.

Дві доби на тягачах везли танки з України. 4 з них основні і один резервний. Загалом 5 практично новеньких Т-84.

Т-84 одні з найкращих танків, які стоять на озброєнні в українській армії. До цих змагань їх ще й вдосконалили – встановили спеціальні приціли, які дозволяють максимально ефективно вести вогонь.

Танкістам нову техніку дали лише місяць тому, 84-ка оснащена електронікою немов хороша іномарка. Проте суперники практично усі як на підбір – члени НАТО, які постійно тренуються разом.

В українців дуже серйозні суперники, за звання найкращого танкового взводу змагається 8 країн. Серед них німецькі Леопарди, американські Абрамси та французські Леклерки.

Це найкращі танки, які стоять на озброєнні в найкращих арміях світу. Проте українців цим на злякати, військові спокійно заряджають боєкомплект. Потім танкісти виїжджають на бойові позиції і показують, як ведуть наступальну операцію.

Командир помічає ціль і танкісти відкривають вогонь, ціль знищена. 84-ки маневрують, відкочуються назад і починають другу фазу наступу.

Злагоджено працюють танкісти і під час оборони. Головне завдання – стримати противника і відкинути його назад. І ось тут почались проблеми. Натівська тактика відрізняється від української.

Але спостерігати не вдалось, адже полігон не розрахований на вітчизняну техніку.

Тому американцям, на їх величезних Абрамсах, це завдання виконати було набагато простіше.

Зараз американські військові демонструють свою майстерність і показують дії підрозділу під час нападу. І їх основне завдання максимально швидко виявити ворога і знищити його.

Про реальну війну українці теж добре знають. Більшість танкістів воювали на Донбасі.

І брали участь у найзапекліших боях з російськими танковими підрозділами. Тож тут є змога добре потренуватись. Найефектніша частина змагань – майстерність управління танком.

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Треба вміти оминути перепони, але якщо це неможливо – переїхати їх.

Колона українських танків потрапила у засідку, пролунав вибух. Один з військових поранений, йому надали першу медичну допомогу. Для військових дуже важливо вміти врятувати свого товариша. За лічені хвилини гелікоптер забирає пораненого.

Ведуть вогонь британські танкісти, цей етап називається снайперські стрільба і головне завдання військових максимально швидко знищити цілі, які з’являються з іншої частини полігону.

Далі ведуть вогонь поляки, французи та німці. Українські екіпажі показували хороші результати, але у найвідповідальніший момент підвела техніка.

Через це українці зайняли 8 місце, але це той випадок, коли й лише участь важлива, – каже командування.

Під час усього тижня змагань лідирували шведи, але в останній день їх випередили і перемогли німці на своєму модернізованому Леопарді. Українці ж на переможців справили приємне враження.

Змагання Сильна Європа – це дуже важливий досвід для молодих солдатів.

Українці вже почали готуватись до наступних змагань. Через рік конкуренція буде ще вищою. Адже кількість країн-учасників збільшиться.

До слова, ігри героїв: хто виграв на змаганнях незламних ветеранів АТО.