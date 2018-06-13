В Україні касові апарати можуть замінити на смартфони

Кабмін затвердив пілотний проект з використання смартфонів та планшетів в якості новітніх касових апаратів.

Кабінет міністрів під час засідання уряду затвердив проведення пілотного проекту, згідно з яким планшети і смартфони використовуватимуть, як новітні касові апарати, повідомляє Еспресо.

За словами виконувача обов’язків міністра фінансів Оксани Маркарової, використання касових апаратів стає недоцільним. Тому вона запропонувала підтримати спрощення системи їхньої реєстрації, що дозволить зменшити витрати для бізнесу та тіньовий обіг касових апаратів.

Відповідно до проекту постанови, пілотний проект триватиме до кінця 2019 року. За цей час будуть проведені вивчення та дослідна експлуатація новітніх апаратів для реєстрації розрахункових операцій.

– Після запровадження електронних чеків, бізнес може зекономити близько 2 млрд грн на додаткових оплатах. Це завжди була монополія, щоб посадити підприємців “на голку”. Це взагалі була драконівська історія. Зараз система дає можливість звільнитись від касово-апаратного рабства, – сказав прем’єр міністр Володимир Гройсман.

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До слова, змінювати мобільного оператора, зберігаючи при цьому свій номер телефону, українці зможуть уже в 2019 році.