ЄС дасть Україні €1 млрд: коли і куди підуть гроші

Сьогодні Європарламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро. Що це означає для нашої країни, куди будуть перенаправлені ці гроші і як це відчують українці – читайте в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Європейський парламент сьогодні підтримав пропозицію Єврокомісії щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі €1 мільярд, але це рішення ще потребує подальшого затвердження Радою ЄС.

Крім цього, пропозицію можуть повернути до парламенту, якщо до документа внесуть суттєві поправки.

І навіть у разі остаточного затвердження, надання коштів буде предметом подальших перемовин з Україною та залежатиме від виконання низки вимог у сфері боротьби з корупцією та продовження Україною співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Отож, Факти ICTV вирішили розібратися, що нам дасть макрофінансова допомога ЄС, на які складові вона впливатиме та як це відчують українці.

У цьому нам допоміг популярний політичний аналітик Олег Пономар.

Далі – пряма мова.

Це не допомога, а кредит

– Це дуже важливо з геополітичної точки зору, тому що це демонструє підтримку Заходом реформ в Україні, і рух від Росії у бік ЄС, у західні економічні та військово-економічні структури.

Це лише називається допомогою, а фактично – це кредит, але на дуже пільгових умовах, до того ж, він може навіть бути списаний через 15 років. Це залежатиме від наших успіхів. Згадаймо, Польщі, наприклад, списували восени фінансову допомогу.

Цей кредит буде розбитий на дві частини: по 500 мільйонів. І перша частина вже може надійти до вересня.

До того ж, цей кредит трохи відрізняється від траншів МВФ. Адже транші МВФ йдуть у золотовалютні резерви Нацбанку, а макрофінансова допомога від ЄС йде на конкретні інфраструктурні проекти.

Тобто, це фактично інвестиції в нашу інфраструктуру, яка приносить потім нові робочі місця і сприяє зростанню ВВП.

Тепер про умови

– Розберемо, що було принципово, чого чекав Європарламент, і чого чекав МВФ. Природно, всі чекали прийняття закону про Антикорупційний суд.

Закон прийнятий, тому Європарламент відразу проголосував сьогодні за надання одного мільярда, однак МВФ ще чекає.

А другий маяк у нас – це ринкові ціни на газ. Тобто, у нас для ЄС був тільки один маяк – Антикорупційний суд. Венеціанська комісія сказала, що закон відмінний – цього для Європарламенту досить.

А ось для МВФ залишилися лише ринкові ціни на газ.

Що хоче МВФ

– Так, МВФ хоче, щоб ціни на газ встановлювали не чиновники, а чесний ринок. Для цього потрібно буде створювати конкурентне середовище, але це мають бути вільні ринкові ціни і вони повинні бути однаковими для підприємств промисловості і для населення.

Якщо ми це зробимо до осені, тоді МВФ може розблокувати нашу програму подальшої співпраці з ним.

Виходить, що інші всі більші маяки, такі як ринок землі або створення служби фінансових розслідувань, залишаються на після виборів.

Нам пішли назустріч, адже МВФ і ЄС розуміють, що на такі болючі для населення моменти Україна не може зараз піти. Відразу після виборів ми їм це пообіцяємо, і ми це зробимо, тому що відкладати вже нікуди.

Як відчують допомогу українці

– Така інвестиція вплине на багато речей. Тобто, якщо фінансова допомога йде у конкретні проекти промисловості, або інфраструктурний проект, це створить нові якісні робочі місця і хороші зарплати.

Покупова здатність людей зросте.

Це колесо, яке розганяє економіку. Це відчує кожен у позитивному аспекті, але інфраструктурні проекти не дають віддачу у найближчі півроку.

Вони довгограючі. Є невеликий часовий лаг: півроку, рік. Це залежить від того, які проекти: інфраструктурні або промислові.

Це не гроші МВФ, які просто йдуть на зміцнення гривні, які лягають і лежать. Допомога ЄС – це живі гроші, які працюють з першого дня на економіку і на громадян України.

Валерія Маліцька