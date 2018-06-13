Європарламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро

У Європейському парламенті в рамках пленарної сесії пройшло голосування по третій програмі макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення EUR1 млрд.

Європарламентарі затвердили пакет подальшої макрофінансової допомоги для України: підтримали – 527, висловилися проти -124, утрималися – 29, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Очікується, що ця макрофінансова допомога буде використана владою України протягом найближчих двох років.

Метою виділення коштів є “економічна стабілізація і програма проведення структурних реформ”.

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Нагадаємо, це третій пакет фінансової допомоги українській владі від ЄС з 2014 року. У 2014 році ЄС направив Україні допомогу у розмірі €1,6 млрд, у 2015-му – €1,8 млрд.