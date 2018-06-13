ЗНО 2018: правильні відповіді з хімії

Сьогодні об 11.00 відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, яким завершується основна сесія ЗНО 2018.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

На виконання сертифікаційної роботи з хімії відведено 150 хвилин.

У тесті 52 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) (6 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань).

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, – 80.

Правильні відповіді можна буде подивитися після завершення ЗНО тут вже сьогодні або завтра.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 21 червня 2018 року.

Читайте: ЗНО 2018: правильні відповіді з математики

До слова, відповіді на тест ЗНО 2018 з англійської мови опублікували 1 червня.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти