7 додаткових потягів до Дня Конституції – напрямки

Упродовж вихідних днів, з 28 червня до 1 липня, буде додаткових 44 рейси.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

– Для зручних подорожей під час святкових вихідних з нагоди Дня Конституції України Укрзалізниця вже призначила 7 додаткових поїздів. Також призначені додаткові рейси для графікових поїздів, – йдеться у повідомленні.

Упродовж вихідних днів, з 28 червня до 1 липня, буде додаткових 44 рейси.

Поїзд Київ – Львів курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до столиці о 21:46.

Поїзд Київ – Ковель вирушить у рейси 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд Київ – Хмельницький курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд Миколаїв – Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14.

Поїзд Київ – Дніпро вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28.

Поїзд Вінниця – Суми курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд Львів – Одеса здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.

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Додаткові рейси графікових поїздів.

Поїзд Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня та зворотно 28 та 30 червня та 2 липня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд Харків – Костянтинівка в додаткові рейси вирушить 27 та 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 30 травня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.