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Блискавка влучила в телевежу на Дорогожичах

Під час грози в Києві блискавка влучила в телевізійну вежу біля метро Дорогожичі. Момент зняли на відео.

Блискавка в Києві влучила в телевишку на Дорогожичах

Київський фотограф Олександр Гусєв зняв на відео момент попадання блискавки в телевежу, що знаходиться біля метро Дорогожичі в Києві.

– Лікарю, розряд! Вдалося зняти момент попадання блискавки в Дорогожицьку телевежу, – написав він у Facebook.

За його словами, блискавка влучала в телевізійну вишку п’ять разів.

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До слова, раніше блискавка влучила в Ейфелеву вежу. Неймовірні кадри миттєво розлетілися мережею.

Фото, відео: Олександр Гусєв

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