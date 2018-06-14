Бойовики застосували артилерію і міномети проти ЗСУ. Є поранені

Російсько-окупаційні війська 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети. Чотири українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

На Луганщині в районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка і Новозванівка, противник безрезультатно намагався витіснити підрозділу ООС з вигідних оборонних позицій.

На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове і Зайцеве.

На Донецькому напрямку, в районі міста Авдіївки, бойовики відкрили вогонь з мінометів.

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На Маріупольському напрямку активні бойові дії точилися в районі населених пунктів Талаківка та Водяне.

За даними розвідки, знищений один і поранено п’ять окупантів.

Протягом ночі поточних доби, 14 червня, противник один раз застосував важке озброєння по наших позиціях з Докучаєвська.

Раніше в ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників отримали поранення.