ЧС 2018 у РФ. Фото сім’ї льотчика збитого над Слов’янськом Ан-30Б з його мундиром

У день відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії мережу облетіло фото родини льотчика Костянтина Могилка, який загинув під час катастрофи Ан-30Б над Слов’янськом у 2014 році.

На фото, опублікованому в Facebook Дмитром Муравським, зображені дружина та двоє дітей загиблого льотчика Костянтина Могилка. Замість нього між дружиною і дочкою висить пальто.

– Ви запитаєте, до чого футбол? Його літак був збитий російською ракетою в ці дні чотири роки тому. Загинули 5 членів екіпажу. Командував вбивцею – кадровий співробітник ФСБ Росії.

Переглядаючи в телевізорі трансляцію з Росії, згадайте очі цього хлопчика. Його батько не встиг прищепити любов до футболу. Він не буде дивитися з вами цей чемпіонат! – йдеться під фото.

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Знімок зібрав більше 5 тис. реакцій і більш 7 тис. репостів.

Нагадаємо, бойовики збили літак повітряного спостереження Ан-30Б ВПС України 6 червня 2014 року над селом Миколаївка в районі Слов’янська. Загинули п’ять членів екіпажу. Літак виконував розвідувальний політ.