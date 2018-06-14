День літніх людей. В Україні росте кількість пенсіонерів

Звичайний день літньої людини в Україні – це не лише черги в лікарню, відвідини ЖЕКів та посиденьки біля під’їзду. До Дня людей похилого віку Факти ICTV розказують про життя українців літнього віку.

День літніх людей в Україні стосується громадян віком від 60 років. Як повідомляють у Мінсоцполітики, у 2025 році населення у віці 65 років і старше досягне чверті від загальної кількості. Зараз Україна входить до тридцятки найбільш старих країн світу.

Чому пенсіонерів більшає

Головна причина – зниження народжуваності.

Старіння населення є світовим процесом.

Частка людей похилого віку зростає високими темпами як в розвинених країнах, так і в багатьох країнах, що розвиваються.

Водночас спостерігається ви­сока смертність населення, пере­дусім чоловіків. Близько третини чоловіків не доживає до 60 років.

На зниження народжуваності, і відповідно збільшення кількості людей похилого віку, впливають економічна ситуація та світові тенденції. В українців працездатного віку у пріоритеті кар’єра.

Інший чинник – тенденція до трудової міграції. Молоді люди їдуть на заробітки, ввозять в Україну валюту, але народжувати дітей не поспішають.

Всі ці причини впливають на соціальне забезпечення літніх людей в Україні.

Як живуть пенсіонери зараз

фінансове становище

За даними мінсоцполітики, в Україні близько 12 мільйонів пенсіонерів. Одна працююча людина в середньому утримує двох громадян на заслуженому відпочинку.

З першого липня мінімальна пенсія за віком в Україні становитиме 1435 гривень. В той же час прожитковий мінімум складе 1777 гривень. Мінімальні виплати отримують майже 90 тисяч людей.

Не всі живуть на півтори тисячі гривень. Близько 10 тисяч вітчизняних пенсіонерів отримують максимальні виплати у 14 з лишком тисяч гривень.

якість життя

За міжнародним рейтингом Найкращих країн для комфортної пенсії Україна входить в десятку найгірших країн.

Рейтинг враховує соціальні та демографічні критерії. Це доступ до якісних послуг охорони здоров’я, тривалість життя, витрати держави на охорону здоров’я на душу населення, матеріальне благополуччя пенсіонерів.

Впливають на місце у списку і показники безробіття, пенсійний бюджет, екологічні фактори, відчуття щастя, доступність цін та рівень задоволення життям.

проблеми

Найбільшою проблемою Правозахисна організація HelpAge International, яка моніторить рівень життя людей похилого віку у світі, в українців похилого віку називає забезпечення охорони здоров’я. Проблему посилює високий рівень бідності та самотність літніх людей. Часто вони живуть далеко від дітей і не можуть отримати допомоги від них.

позитив

В Україні зростає кількість працюючих пенсіонерів. Це допомагає літнім людям не лише покращити фінансове становище. Інший фактор – соціальна активність працюючих людей.

Активно працюють в Україні університети третього віку. Вони дозволяють пенсіонерам приділити час тим речам, на які раніше не було часу через роботу і родинні проблеми, а також дають можливість познайомитися з новими людьми.

Як підтримати літніх людей

В Україні високо розвинений волонтерський рух. Підтримку мають армія, діти, що опинились у складних життєвих обставинах, та хворі українці. Не надто широко, але все ж представлені в Україні благодійні організації для підтримки літніх людей.

Проте долучатись до організацій не обов’язково. Не відмовляються від підтримки будинки для літніх людей. Там завжди будуть раді новим капцям чи ласощам.

Ще один варіант – участь в акціях з підтримки літніх людей. Це може бути здійснення бажання пенсіонера або шефство над конкретною людиною.

Старість – час для нових знань

В Україні здійснюється не тільки одноразова підтримка літніх людей. Не завжди діти та родичі можуть жити поряд з літніми батьками. Тож люди похилого віку постійно стикаються з необхідністю вирішувати побутові, комунальні та інші питання,які передбачають взаємодію з різними службами.

Платформа, де можна втілити суспільно корисну ідею – Нові лідери. Це можливість проявити себе для людей, які прагнуть брати і беруть активну участь у житті країни.

Проект є відповіддю на суспільний запит щодо нових лідерів, залученням креативних, амбітних людей з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня.

Юрист Сергій Бреус, учасник проекту, очолює четвертий київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В рамках проекту Нові лідери він планує реалізувати постійно діючий правовий хаб. Проект покликаний підвищити правову обізнаність людей похилого віку.

Він допомагає літнім учням розібратись, з яким питанням їм треба звертатись до ЖЕО, а що може вирішити місцеве управління соцзахисту.

Проект вже частково почав реалізовуватись у Києві. В терцентрі Солом’янського району проводяться постійні семінари для людей похилого віку. Навчання має допомогти виховати критичне мислення у пенсіонерів, які не рідко стають довірливими жертвами шахраїв.

Нагадаємо, в проекті Нові лідери обрав сотню претендентів на перемогу.

Яна Семенюк