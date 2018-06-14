Газпром призупинив рішення Стокгольмського арбітражу – реакція Нафтогазу

Апеляційний суд шведського округу Свеа призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу у програній газовій справі з Нафтогазом.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на прес-службу Газпрому.

– Апеляційний суд погодився, що існує достатнє обґрунтування для призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Дане рішення також позбуває Нафтогаз прав накладати арешт на активи Газпрому закордоном, — повідомили в Газпромі.

Там також зазначили, що використовуватимуть рішення апеляційного суду для зняття арешту з активів компанії в Швейцарії та Нідерландах.

Згідно зі шведським законодавством, рішення апеляційного суду не може бути оскарженим.

В Нафтогазі вважають таке рішення тимчасовим.

– Рішення ухвалене без виклику представників Нафтогазу та, відповідно, без врахування пояснень та аргументів, які могли бути представлені Нафтогазом, якби суд повідомив його про наявність такого клопотання Газпрому та про розгляд цього питання, — повідомили в прес-службі Нафтогазу.

Там зазначили, що найближчим часом Нафтогаз планує подати до суду свої пояснення та контраргументи і що, враховуючи їх, суд відмінить своє рішення.

Читайте: Активи Газпрому арештовані! Україна чекає на $2,6 млрд виплат Офіційно! Газпром повідомив про розірвання контрактів з Нафтогазом Україна зможе отримувати газ з нового газопроводу

Нагадаємо, що НАК Нафтогаз України розпочала процес примусового стягнення з російського Газпрому боргу у розмірі $2,6 млрд у зарубіжних судах у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.