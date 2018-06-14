Києво-Печерську та Почаївську лаври передадуть Українській церкві – Патріарх Філарет

Патріарх Філарет вважає, що після утворення Української церкви, Києво-Печерську та Почаївську лаври мають передати їй.

Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет вважає, що Києво-Печерську та Почаївську лаври мають передати Українській церкві після її утворення, повідомляє Українська правда.

– Якщо в Україні буде одна Помісна Православна Церква, а друга буде російська, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно. Тому і Києво–Печерська лавра, і Почаївська лавра в свій час будуть передані Українській Церкві, – сказав Філарет.

Він також вважає, що залишок Московського патріархату називатиметься Російською Православною Церквою в Україні.

– Якщо ми отримаємо Томос, то Українська Церква буде одна. І не просто одна – а найбільша. Зараз Київський Патріархат порівняно з Московським є більшим удвічі. Якщо ж до Київського Патріархату ще приєднаються УАПЦ і решта, то ми будемо найбільшими. А залишок Московського Патріархату повинен називатися Російською Православною Церквою в Україні. Правами буде користуватися такими ж, як й Українська Церква, бо закон для всіх церков і релігій в Україні один, – додав Філарет.

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До слова, президент Петро Порошенко впевнений, що Україна як ніколи близька до створення автокефальної помісної церкви.