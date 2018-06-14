Новатор – ЗСУ можуть отримати новий бронеавтомобіль

Міністр оборони Степан Полторак презентував військовий автомобіль Новатор, який є продуктом українського військово-промислового комплексу, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Бронеавтомобіль можуть поставити на озброєння у підрозділи Збройних Сил України.

– Заслухав доповідь відповідальних осіб щодо процесу випробування та можливості подальшого прийняття машини на забезпечення до українського війська. Наразі ми розглядаємо питання по встановленню на даний автомобіль протитанкових комплексів вітчизняного виробництва Стугна та Корсар, – сказав Полторак.