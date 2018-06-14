Нові тарифи на тепло у Києві: коли чекати здорожчання і на скільки

З 1 серпня тарифи на тепло зростуть на 0,2% у порівнянні з діючими тарифами Київенерго.

Таке рішення прийняла сьогодні Національна комісія у сфері держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передають Українські новини.

– НКРЕКП схвалила з 1 серпня збільшення тарифу для комунального підприємства Київтеплоенерго на виробництво теплової енергії, яка використовується для надання населенню послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на 0,2%, або на 1,53 грн/Гкал, до 784,58 грн/Гкал у порівнянні з діючими тарифами енергокомпанії Київенерго (без ПДВ), – йдеться у повідомленні.

У документі наголошується, що тариф на відпуск електричної енергії буде на рівні 182,93 грн/кВт-година, на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води – 479,06 грн/Гкал, установам, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів – 1 171,89 грн/Гкал і для потреб інших споживачів – 1 181,05 грн/Гкал.

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Тепер цей проект рішення буде винесено на громадські слухання, а остаточний тариф на тепло, який включає в себе не тільки тариф на виробництво, а ще й тариф на транспортування і постачання теплової енергії, буде встановлювати КМДА.

Раніше Мінекономрозвитку у прогнозі на 2018-2021 роки заклалозростання тарифів на комунальні послуги – природний газ, гарячу воду, опалення та електроенергію – протягом наступних трьох років.