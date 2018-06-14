Нyperloop в Україні: дешевше, ніж літак і поїзд

Вартість квитка на Нyperloop не прораховувалася, тому що поки більше робиться акцент на вантажоперевезення, але квиток буде коштувати дешевше, ніж на літак і поїзд.

Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник голови директорату державної політики в сфері цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури Фарід Сафаров.

– Все почнеться з вантажоперевезень. Поки не переконаємося, що все безпечно, то на пасажироперевезення мало хто буде переходити. Але з точки зору квитка, то він буде дешевше, ніж літак і поїзд. Тому що підтримувати інфраструктуру в Hyperloop дешевше, – зазначив він.

За його словами, з Одеси до Києва можна буде доїхати максимум за 30 хвилин.

– Таким чином він зможе перевозити більше людей. До того ж поїзд, який переміщається у вакуумі, вироблятиме енергію. Це буде також джерелом доходу, – сказав Сафаров.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю у сфері технологій вакуумного поїзда Hyperloop. За різними оцінками, будівництво 1 км наземної труби Hyperloop в Україні коштуватиме близько $10 млн.