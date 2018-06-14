Погода на вихідні: де чекати спеку і дощі (КАРТА)

У вихідні, 16-17 червня, спеку на півдні України трохи розбавлять дощі, західні регіони опади так і не залишать.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В суботу, 16 червня, дощі з грозам прогнозують на заході країни, а також у Вінницькій та Одеській областях.

Дуже спекотно буде на півдні: від +30 до +33.

На Закарпатті, на сході та у центрі до +28, лише на півночі буде помірно тепло – в середньому +26, у Сумській області 24 вище нуля.

У Києві без опадів, вночі 15-17, а вдень 25-27 градусів тепла.

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На неділю, 17 червня, синоптики обіцяють дощі у південних та західних областях.

Температура повітря фактично не зміниться, лише на півдні стане прохолодніше на пару градусів – до +31.

На решті території – в середньому +27.

У столиці сухо, вночі 14-16, вдень 25-27 вище нуля.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.