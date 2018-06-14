РФ порушує релігійні свободи у Криму та на Донбасі – резолюція США

У Сенаті США представили резолюцію, що покладає на РФ відповідальність за порушення релігійних свобод у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.

Проект резолюції, згідно з якою на Росію покладається відповідальність за порушення релігійних свобод у Криму та на Донбасі, представила група сенаторів на чолі з главою Гельсінської комісії США Роджером Вікером.

– Враховуючи, що влада Російської Федерації здійснила вторгнення в український Крим і насильно та незаконно його окупувала, вона зобов’язана у відповідності з вимогами міжнародного права, у тому числі відповідно до Женевських конвенцій, захищати релігійні свободи жителів окупованої території, – йдеться у повідомленні посольства України в США.

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Окремо у проекті резолюції зазначено про аналогічну відповідальність РФ також за дотримання релігійних свобод на контрольованих нею територіях Донецької та Луганської областей.

У документі міститься заклик до президента США запровадити санкції у вигляді відмови в американській візі, а також заморожування власності щодо іноземних осіб, які прямо чи опосередковано причетні до серйозних порушень релігійних свобод, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях України.