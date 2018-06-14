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Росія тримає у заручниках в Криму 7 українських моряків

В анексованому Криму Росія утримують 7 українських моряків, яких затримали російські спецслужби.

Крим

Про це в ефірі Громадського повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

– Ситуацій із затримання було дві, у цілому йдеться про сімох наших моряків, – сказав він.

Читайте: Навіть пісок вивозять! Окупанти знищують пляжі в Криму

Нагадаємо, 4 травня окупанти затримали в акваторії Чорного моря українське риболовецьке судно ЯМК-0041, на борту якого було 5 українців.

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