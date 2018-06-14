Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало підвищити ціни на деякі алкогольні напої.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало підвищити оптово-відпускні та роздрібні ціни на деякі алкогольні напої, йдеться у проекті постанови на сайті відомства.

Ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонують підвищити на 12,4-19,6%, віскі, ром і джин на 12%, коньяк на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5% .

– Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування, – йдеться у повідомленні.

Базою розрахунків при встановленні нових цін на алкоголь служили дані вартості виробництва за друге півріччя 2017 року.

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До слова, влада Запоріжжя прийняла рішення заборонити продаж алкогольних напоїв у нічний час.