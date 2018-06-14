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У Києві можуть перейменувати 11 вулиць (СПИСОК)

Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків сьогодні погодила перейменування 11  вулиць, провулків та площі у столиці.

Київрада

Тепер рішення за депутатами на пленарному засіданні, повідомляє Київрада.

Зокрема, мають намір перейменувати:

  • вулицю Олександра Бойченка на вулицю Українського Пласту (Дніпровський район);
  • вулицю Невську на вулицю Нивську (Шевченківський район);
  • вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст (Шевченківський район);
  • вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської (Святошинський район);
  • вулицю Мельникова на вулицю Юрія Іллєнка (Шевченківський район);
  • вулицю Павла Пестеля на вулицю Братства Тарасівців (Шевченківський район);
  • площу Червона Пресня на площу Щекавицьку (Подільський район);
  • провулок Баумана на провулок Фузиків (Шевченківський район);
  • провулок Невський на провулок Нивський (Шевченківський район);
  • вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря (Деснянський район);
  • вулицю Тверську на вулицю Єжи Ґедройця (Голосіївський та Печерський райони).

Зазначається, що всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади.

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До речі, у Києві можуть також перейменувати Московський міст на Північний, а парк Дружби Народів на Муромець.

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