У Києві можуть перейменувати 11 вулиць (СПИСОК)

Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків сьогодні погодила перейменування 11 вулиць, провулків та площі у столиці.

Тепер рішення за депутатами на пленарному засіданні, повідомляє Київрада.

Зокрема, мають намір перейменувати:

вулицю Олександра Бойченка на вулицю Українського Пласту (Дніпровський район);

вулицю Невську на вулицю Нивську (Шевченківський район);

вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст (Шевченківський район);

вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської (Святошинський район);

вулицю Мельникова на вулицю Юрія Іллєнка (Шевченківський район);

вулицю Павла Пестеля на вулицю Братства Тарасівців (Шевченківський район);

площу Червона Пресня на площу Щекавицьку (Подільський район);

провулок Баумана на провулок Фузиків (Шевченківський район);

провулок Невський на провулок Нивський (Шевченківський район);

вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря (Деснянський район);

вулицю Тверську на вулицю Єжи Ґедройця (Голосіївський та Печерський райони).

Зазначається, що всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади.

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До речі, у Києві можуть також перейменувати Московський міст на Північний, а парк Дружби Народів на Муромець.