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Україна і Hyperloop підписали угоду про співпрацю

Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю у сфері технологій вакуумного поїзда Hyperloop.

Відповідний меморандум сьогодні був підписаний Мінінфраструктури та Hyperloop, пише Новое время.

З боку міністерства меморандум підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян, від Hyperloop – генеральний директор компанії Дірк Алборн.

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– Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю між компанією, яка є найбільшою у світі по розробці технологій Hyperloop – транспорту нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості і нечувані технології. Одним з підсумків цього візиту є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих технологій, – сказав Володимир Омелян.

Володимир Омелян додав, що сподівається на відкриття найближчим часом RND-центру і дата-центру в Україні, який буде займатися не тільки технологією Hyperloop, а й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасних транспортних можливостей світу.

Меморандум передбачає спільну розробку технологій, а також спільний пошук інвесторів цього проекту.

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За словами міністра, проект повинен бути комерційно успішним. Омелян сподівається на спільну розробку нових типів управління логістикою.

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли місце для будівництва Hyperloop.

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