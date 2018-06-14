Україну обрали до економічної і соціальної ради ООН

Генеральна Асамблея ООН обрала Україну до складу Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) на період 2019-2021 років.

Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при ООН.

Членство України підтримали 176 держав.

– Для України членство в ЕКОСОР сприятиме реалізації найкращим світовим практикам у сфері соціально-економічних реформ. Плануємо також більш активно використовувати потенціал ООН для вирішення актуальних гуманітарних проблем, – заявив після процедури обрання постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

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ЕКОСОР – один з шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію діяльності ООН та її спеціалізованих установ в економічній і соціальній сферах. Він уповноважений у тому числі скликати спеціальні засідання з надзвичайних ситуацій гуманітарного характеру. До складу ради входять 54 держави – члена ООН.

Останній раз Україна обиралася до складу ЕКОСОР на період 2010-2012 рр.

До речі, 12 червня Україна подала в суд ООН меморандум у справі проти Росії по фінансуванню тероризму.