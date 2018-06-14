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В Україні різко погіршиться погода: насуваються сильні зливи, град і шквали

Протягом найближчої доби є небезпека гроз, шквалів та злив у кількох областях України.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.

– Над Чернівецькою, Вінницькою, Хмельницькою областями аж до Житомирщини – загроза небезпечних метеорологічних явищ, грози, сильні зливи, град, шквали, – пише вона.

За її словами, негода найближчої ночі зачепить також захід України.

Читайте: Гроза і град знеструмили 240 сіл у 7 областях України

До речі, раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

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