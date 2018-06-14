Відновлення співпраці України і МВФ обмежене 2 місяцями – Мазепа

Інвестори-власники єврооблігацій України уважно стежать за виконанням Україною зобов’язань у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і розраховують у найближчі два місяці отримати сигнал про просування країни по програмі.

Про це повідомив генеральний директор інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, передає Інтерфакс-Україна.

– Інвесторів сьогодні цікавить питання боргових платежів, реформ і корупції – те, що реально на слуху. З цих питань я отримую від них абсолютно різні коментарі. Єдине, у чому вони всі сходяться, це у тому, що на їхнє ставлення до України буде дуже сильно впливати позиція МВФ … Треба побачити рішення Фонду, яке може бути прийнято до кінця літа, або відсутність такого рішення … До середини літа стане очевидно, – сказав він.

Ігор Мазепа оцінює ймовірність отримання Україною чергового кредитного траншу – 50 на 50, і нагадує, що перед владою у даний час стоять два завдання: прийняття закону про антикорупційний суд і приведення внутрішніх тарифів на газ до ринкового рівня.

– До вирішення цих питань, про нові гроші або нові програми не може бути й мови, і, наскільки я розумію, ці питання вже переходять у політичну площину. Тепер все залежить від того, як поведе себе прем’єр – як політик, або технократ … Очевидно, що у руках президента прийняття рішення про антикорупційний суд, а у руках прем’єра – по цінам на газ, – сказав Мазепа.

Більш того, додав він, від рішення Фонду також залежить програма макрофінансової допомоги ЄС, кредити Світового банку та інші гранти, загальний обсяг яких становить близько $1,5-2 млрд.

Разом з тим Мазепа повторив, що для України, важливіше за все, не втратити прихильність приватних інвесторів.

– Політично мотивовані кредити – це невеличке досягнення, важливо успішно конкурувати за гроші приватних інвесторів, які дуже мобільні і ефективні, – підкреслив глава Конкорд Кепітал.

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