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Як змінилися ціни на продукти у травні та що здорожчало найбільше

У травні 2018 року найбільше знизилися ціни на яйця, водночас лідером зі здорожчання є капуста.

Ціни на продукти

Про це повідомив у Facebook голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

– За травень зростання цін спостерігалося на 50% найменувань продуктів, що підлягають державному моніторингу за даними Держстату, тоді як за квітень подорожчало більше 80%. Як наші експерти і передбачали, ціни вирішили витримати деяку паузу. Долар стабілізувався протягом чотирьох місяців, до зовнішніх виплат ще є час, тому ціни вирішили перепочити у травні, – зазначив він.

Топ-5 продуктів, які найбільше здорожчали у травні:

  • капуста – на 3,2 грн (34%);
  • варені ковбаси – на 1 грн (1%);
  • морква – на 80 коп. (6%);
  • пшоно, морожена риба і яблука – на 60 коп. (3%);

Топ-5 продуктів, які найбільше здешевшали у травні:

  • яйця – на 2,5 грн (9%);
  • сало – на 1,7 грн (3%);
  • філе курки – на 1,6 грн;
  • гречка – на 1,4 грн (8%);
  • м’які сири – на 1,2 грн.

– По іншим продуктам цінова картина виглядає так: додала в ціні на 30 копійок на кілограмі сметана, на 20 коп. – крупи манні, на 10 коп. – хліб пшеничний з борошна вищого і першого ґатунків, хліб житній, макарони, борошно пшеничне, крупи ячні і молоко. А знизилися в ціні: на 60 коп. – свинина, на 40 коп. – тушки курячі, на 30 коп. – цибуля, картопля і цукор, на 20 коп. – рис, яловичина, олія соняшникова, на 10 коп. – батон, вершкове масло і буряк, – пише експерт.

Читайте: Ціни на продукти у 2018 році – що подорожчає і коли

Раніше Держстат повідомив, що у травні у порівнянні з квітнем споживчі ціни в Україні не змінилися, проте з початку року зросли на 4,4%.

Фото: Олексій Дорошенко

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