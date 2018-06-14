ЄБРР хоче збільшити інвестиції в Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку наразі хоче збільшити фінансування інвестиційних проектів в Україні.

Європейський банк реконструкції та розвитку працює над п’ятирічним планом роботи в Україні, який передбачає збільшення фінансування інвестиційних проектів, повідомляє прес-служба уряду.

Як заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, ЄБРР є найбільшим інвестором в Україну.

– У нас великий пакет пропозицій, тож нам дуже важливі такі особисті контакти на рівні керівництва уряду, коли можна обговорити конкретні проекти, – сказав перший віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк.

Наразі Європейський банк цікавлять інвестиції в енергосферу України та державні банки.

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До слова, Національний банк України наголошує на важливості прийняття владою країни найближчим часом рішень, необхідних для продовження співпраці з офіційними кредиторами країни.