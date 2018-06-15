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Безкоштовні курси в “ДНР”: як бойовики роблять із місцевих танкістів

У тимчасово окупованому населеному пункті Бойківське, недалеко від Донецька, бойовики набирають танкістів серед місцевих жителів.

Танки РФ

У тимчасово окупованому населеному пункті Бойківське, що в 67 кілометрах від Донецька, спостерігачі ОБСЄ бачили оголошення терористів про вакансії танкістів.

– Біля воріт будинку спостерігачі бачили оголошення збройних формувань – плакат із зображенням танка з інформацією про вакансії танкістів і пропозицією безкоштовно пройти курси управління танком, – зауважили у прес-службі.

До слова, в Донецькій області станом на 13 червня місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (близько 150).

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12 червня 2018 року за лініями відводу, але поза виділеними місцями зберігання озброєнь у непідконтрольних уряду районах, безпілотник ОБСЄ дальнього радіусу дії виявив 34 танки (24 Т-72 і 10 Т-64) приблизно в 3,5 км на південний схід від Тернового, що в 57 кілометрах на схід від Донецька.

За минулу добу бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. У результаті двоє бійців загинули.

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