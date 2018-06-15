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Час пішов на дні: Балуху продовжили тримання під вартою – МЗС

“Суд” у анексованому Криму продовжив незаконне утримання під вартою на 2 місяці українського активіста Володимира Балуха, що 3 місяці тому оголосив голодування.

балух

Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у Twitter.

– Є межа російському цинізму? Політв’язень Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт. Вимагаємо допустити до політв’язня Балуха українських або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення, — заявила Беца.

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Нагадаємо, у січні підконтрольний Росії Роздольненський райсуд в анексованому Криму засудив Володимира Балуха до 3,7 років у колонії-поселенні та штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Російські спецслужби стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Фото: Укринформ-UATV.

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