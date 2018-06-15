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Чоловік оголився перед Тимошенко під час виступу на форумі

Лідеру партії ВО Батьківщина Юлії Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі невідомий чоловік вручив квіти та оголив перед нею торс.

Юлія Тимошенко

У ході презентації Юлією Тимошенко проекту Новий курс України до неї на сцену вийшов молодий чоловік із квітами в руках, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Чоловік щось сказав Тимошенко, після чого вручив їй букет і зняв футболку, оголивши торс із намальованою на грудях широкою червоною смугою, повернутою вправо.

На спині в нього був напис Новий курс України та стрілка, що вказує у сторону сідниць.

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Тимошенко спокійно відреагувала на ситуацію. Вона прийняла квіти, подякувала та сказала, що це був експромт.

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Фото: 

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