Чоловік оголився перед Тимошенко під час виступу на форумі

Лідеру партії ВО Батьківщина Юлії Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі невідомий чоловік вручив квіти та оголив перед нею торс.
У ході презентації Юлією Тимошенко проекту Новий курс України до неї на сцену вийшов молодий чоловік із квітами в руках, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Чоловік щось сказав Тимошенко, після чого вручив їй букет і зняв футболку, оголивши торс із намальованою на грудях широкою червоною смугою, повернутою вправо.
На спині в нього був напис Новий курс України та стрілка, що вказує у сторону сідниць.
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Тимошенко спокійно відреагувала на ситуацію. Вона прийняла квіти, подякувала та сказала, що це був експромт.
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Фото: Roman Kravets