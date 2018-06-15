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Доба на Донбасі: двоє військовослужбовців загинули

За минулу добу російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових. У результаті двоє бійців загинули.

Війна на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, з них 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 міліметри та 5 разів артилерію калібру 122 міліметри, – йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.

На Луганському напрямку бої ведуться поблизу селищ Новотошківське та Оріхове.

Найактивніше бойові дії на Горлівському напрямку тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне.

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На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка.

На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське.

Підрозділи ООС давали гідну відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли.

До слова, на переговорах Нормандської четвірки у Берліні вперше піднімалося питання розміщення миротворців ООН на Донбасі, проте позиції сторін виявилися абсолютно різними.

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