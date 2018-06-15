Дитячий туризм: дорогі табори в Україні

Не знаєте куди літом відправити свою дитину? Факти ICTV підготували для вас добірку дорогих таборів в Україні.

Дитячий табір обирати саме час на початку літа. На жаль, літо дорослої людини не передбачає 3 місяці релаксу, чого не скажеш про дітей-школярів. Куди відправити дитину, щоб вона з користю провела час, знайшла нових друзів, покращила свої навички з вивчення іноземних мов?

Факти ICTV підготували для вас збірку дорогих українських таборів.

В Україні існує низка дитячих таборів, ціни в яких сягають 20-30-ти тисяч гривень

Літній табір – це одяг, просякнутий димом від вечірньої ватри, це мелодійні пісні під гітару, гучні речівки, веселі пісні, запальні дискотеки та безліч нових знайомств. Ми з’ясували, що ж такого особливого в цих закладах та чи відповідають вони встановленим цінам.

Табір Ух-ти Кемп

Місце, де діти зможуть відчути на собі атмосферу життя в горах, насолодитися красою Карпат і спробувати традиційні тамтешні страви. Табір має велику паркову територію, три басейни, спортивні майданчики для футболу і волейболу. Тренери та вожаті мають педагогічну і психологічну освіту. Весною вони проходять спеціальну школу, де навчаються всім тонкощам роботи з дітьми.



Неспокійні батьки мають змогу щодня спостерігати за тим, чим насправді займається малеча за допомогою системи фотозвітів. Заклад має 6 тематичних тренінг-змін: Adventure Time, Турнір відеоблогеров, Creative, Capitan of Legend, Event Agency, Lego Lab. До того ж табір пропонує у програмі екскурсії Карпатами, тематичні вечори, цікаві квести, вечірки, запальні дискотеки та ігри на свіжому повітрі.

Вік: 8-15 років.

Тривалість зміни: 14 днів.

Адреса: смт. Славське, Львівська область.

Вартість: 15 000 грн.

Умови проживання: діти живуть у базі готельного типу.

Харчування: 5-ти разове збалансоване харчування по шведській системі, пропонуються дієтичні страви.

Програма: плавання в басейні, ігри на свіжому повітрі, екскурсії Карпатами, тематичні заняття залежно від напряму зміни, заняття спортом, вечірки, дискотеки.

Табір Eco Point Camp

Табір знаходиться у екологічно чистому місці – в серці Карпат. Тут свіже повітря, гори, ліси, неймовірна природа. Діти проживають в атмосферних дерев’яних будиночках з усіма зручностями, ведуть здоровий спосіб життя. Заняття з англійської мови проходять з її носіями – іноземними друзями. Родзинкою табору є власна ферма, де всі хлопчики та дівчатка мають змогу доглядати за тваринами, годувати їх, дбати про їх життєдіяльність.



Заняття та ігри для табору розробляються спеціальними аніматорами. В програмі закладу також пікніки, туристичні походи, відвідування центру реабілітації ведмедів і екскурсія до водоспаду Шипіт та озера Синевир.

Вік: 6-17 років.

Тривалість зміни: 11 днів.

Адреса: село Річка, Міжгірський район, Закарпатська область.

Вартість: 13 000 грн.

Умови проживання: діти мешкають у дерев’яних будиночках по 2-4 особи.

Харчування: 5-разове – сніданок, обід, підвечірок, вечеря, друга вечеря.

Програма: розмовні заняття англійською, поїздка до озера Синевир, поїздка на водоспад Шипіт, туристичні походи, пікніки, відвідування центру реабілітації ведмедів, розважальна програма.

Табір Шоколад

Ніщо так не загартовує дітей як тепле море, сонячні ванни і свіже морське повітря. Табір знаходиться на березі Чорного моря, тож його вихованці мають змогу щодня плескатися у воді, гратися з хвилями і будувати замки з піску. Хлопчики і дівчатка проживають у новому 5-ти поверховому корпусі, територія табору облаштована сучасно, має великий басейн, значну кількість зелених насаджень, два невеличких штучних озера.

Насичена програма передбачає велику кількість тематичних вечорів, спортивних змагань, майстер-класів, квестів, занять з танців, а також участь у зйомці ігрового фільму. Найцікавішою подією для дітей стане прогулянка на катері з запальною дискотекою, а також екскурсія до Білгород-Дністровської фортеці, де проходять показові лицарські турніри.

Вік: 6-16 років.

Тривалість зміни: 14 днів.

Адреса: Сергіївка, Одеська область.

Вартість: 11 100-12 100 грн.

Умови проживання: діти живуть у базі готельного типу по 4 особи в кімнаті.

Харчування: 4-разове з елементами європейської кухні.

Програма: відпочинок біля моря, зйомка ігрового фільму, відвідування Білгород-Дністровської фортеці, екскурсія на катері, різноманітні конкурси і змагання, спортивні ігри, заняття танцями.

Табір Ukrainian Football Camp

Мессі чи Роналдо, Ліверпуль чи Манчестер? Футбол – не просто гра, це стиль життя, це і є життя. Футбольний табір – чудова можливість пізнати його смак повністю, відчути силу дружби у футбольній команді, спробувати себе у різних позиціях. Щодня діти прокидаються на ранкову пробіжку, тренуються, особливу увагу тут приділяють технічним тренування. Окрім футболу діти також грають у інші, не менш цікаві спортивні ігри: теніс, волейбол, баскетбол.



Табір має не тільки спортивну програми, а й освітньо-розважальну– щодня діти мають декілька годин для занять англійською мовою, проходять цікаві квести, грають у настільні ігри. Табір налічує 8 змін, кожна присвячена одному з найпопулярніших футбольних клубів світу: Реал Мадрид, Барселона, ПСЖ, Ювентус, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайдет, Ліверпуль. Територія закладу цілодобово охороняється, з юними спортсменами займаються досвідчені тренери та вожаті.

Вік: 7-14 років.

Тривалість зміни: 9 днів.

Адреса: 19-км траси Київ-Житомир, ДОК Антей.

Вартість: 7650-8100 грн.

Умови проживання: діти проживають у кімнатах по 4 людини.

Харчування: 5-ти разове харчування.

Програма: щоденні тренування, спортивні ігри, заняття з англійської мови, вечори творчості, квести і змагання, ранкові пробіжки.

Кінотабір Kids Movie Camp

Робота над фільмом – дуже цікавий, багатоетапний і водночас складний процес. Саме тут діти дізнаються все про зйомки фільмів, починаючи з написання сценарію, закінчуючи монтажем, спробують себе у різних кінопрофесіях, розкриють свої амбіції і таланти, відчують творчу і дружелюбну атмосферу закладу, і врешті-решт втілять свої ідеї у справжнє кінополотно. Вони можуть спробувати себе у різних напрямках: написання сюжету, підготовка декорацій, підбір костюмів, акторська гра, монтаж…

Незалежно від зміни, табір пропонує заняття з акторської майстерності, сценічного руху, майстерності оператора, гримера, костюмера, декоратора, художника-постановника. Дітей будуть навчати сценічній мові, пластиці і сценічному бою. Також на них чекають майстер-класи від відомої української співачки Лавіки та багато іншого. Територія готелю простора, має велику кількість альтанок, дитячий майданчик і на десерт – новий басейн з лежаками для відпочинку.

Вік: 9-16 років.

Вік: 9-16 років. Тривалість зміни: 13 днів.

Адреса: готель Зерман, смт. Славське, Львівська область.

Вартість: 10 900 грн.

Умови проживання: діти проживають у номерах по 2-3 людини.

Харчування: 4-разовев ресторані готелю, закарпатська та європейська кухня.

Програма: експрес-курс кліпмейкера, зйомки музичного кліпу з Лавікою, відеоблогінг і зйомки репортажів, майстер-класи, зйомка фільму і телепрограми, червона доріжка, дискотеки та кінопокази.

Табiр Club Lumière

50 годин – рівно стільки ваша дитина буде займатися вивченням французької мови у таборі Club Lumière. Команда педагогів складається з французьких викладачів, що мають дипломи фахівців FLE і проходять стажування по всьому світу, а також з українських франкомовних аніматорів, що проходять європейські стажування міжкультурного обміну. Щодня діти займаються вивченням мови за різними методиками, отримують знання про культуру Франції, про стиль життя французів та їх відмінність від українців, про кулінарні традиції країни.

Насичену мовну програму доповнюють заняття спортом, екологічні проекти, гуртки з образотворчого мистецтва, екскурсії, тематичні виїзди, сплав на рафтах. Інфраструктура табору складається зі спортивних майданчиків, альтанок для відпочинку, кінозалу, танцювального майданчика та басейну.

Вік: 7-12 років.

Вік: 7-12 років. Тривалість зміни: 13 днів.

Адреса: смт. Славське, Львівська область.

Вартість: 13 900 грн.

Умови проживання: діти проживають у готелі Терем, по 3-4 особи в номері.

Харчування: 4-разове.

Програма: інтенсивне вивчення французької мови, спорт, екскурсії, сплав на рафтах, купання в басейні, танцювальні батли, постановка театру французькою, догляд за природою, заняття образотворчим мистецтвом, спортивні ігри.

Дитячий табiр Kids Bike Camp

Спорт, відпочинок і мандрівки чекають на ваших дітей у літньому велосипедному таборі, що знаходиться у серці Карпат. Тренування проходять на спеціально сконструйованій дитячій велотрасі Pylypets Bike Park з професійними інструкторами по даунхілу, а також з чемпіоном України Віталієм Нечипоренко.

Протягом зміни діти навчаються вело-сервісу (догляд за велосипедом, його будова), подорожують, ходять на прогулянки, відпочивають, а також мають змогу побудувати будинок на дереві і провести ніч серед природи у наметі.

Вік: 8-11 років.

Вік: 8-11 років. Тривалість зміни: 9 днів.

Адреса: с. Пилипець, Закарпатська область.

Вартість: 8500 грн.

Умови проживання: діти проживають у садибі Піліпецька Файта, заселяються в кімнату хостельного типу (12 осіб) і в тримісні кімнати.

Харчування: 3-разове повноцінне харчування + 2 перекуси на природі.

Програма: щоденні тренування з даунхілу, начання вело-сервісу, ніч в наметі, прогулянки, ігри, тренування з Чемпіоном України Віталієм Нечипоренко.

Табiр DEC camp

Заклад позиціонує себе як новаторський, що зосереджує увагу дітей на основних навичках 21 століття: творчому мисленні, комунікаціях, командній роботі, вирішенню глобальних завдань, саморефлексії. Щодня діти будуть займатися англійською з сертифікованими вчителями native-speakers з Англії, Шотландії, Уельсу, Ірландії, США, Канади та Австралії, а попрактикувати зможуть також з англомовними вожатими.



Також на юних кемперів чекає програма про професії майбутнього, проекти про розвиток країни, екскурсії, різні спортивні ігри, заняття мистецтвом та навіть основи першої медичної допомоги і мова жестів.Територія табору зелена, має власний басейн, спортивні майданчики, роледром, сцену для концертів, дітям пропонують багато активностей, заняття у команді, цікаві ігри.

Вік: 8 -17 років.

Вік: 8 -17 років. Тривалість зміни: 13 днів.

Адреса: с.Мигово, Чернівецька область.

Вартість: 1229 USD.

Умови проживання: діти проживають у 3-поверхових дерев’яних будиночках по 4 особи в кімнаті.

Харчування: 4-разове.

Програма: інтерактивні уроки англійської мови, заняття спортом, проекти з навичок майбутнього, курси про професії, проекти про сталий розвиток України, екскурсії.

Табір Pony Club

Заклад знаходиться на березі Чорного моря, тож дітки зможуть не тільки поплескатися у воді та насолодитися свіжим повітрям, а також опанувати навички з верхової їзди. До того ж вони візьмуть участь у догляді за поні. Програма також включає заняття з йоги, прогулянки на конях, купання в морі, вечірні посиденьки, різноманітні ігри, розваги та активності.

На вихованців додатково чекають екскурсії по історичним місцям Херсонської області, поїздка до дельфінарію Акварель, кінного центру Гран Прі, контактного зоопарку Єнот, Херсонської фортеці.

Вік: 8-12 років.

Тривалість зміни: 15 днів.

Адреса: смт.Лазурне, Херсонська область.

Вартість: 18 000 грн.

Умови проживання: діти проживають у базі відпочинку «Лазурне» у дво- і тримісних комфортабельних номерах.

Харчування: 4-разове домашнє харчування.

Програма: верхова їзда, догляд за поні, йога, відпочинок біля моря, екскурсія до дельфінарію Акварель, кінного центру Гран Прі, контактного зоопарку Єнот, Херсонської фортеці.

Табір British Camp STUDY.UA

Табір знаходиться у 15-ти кілометрах від Києва, оточений сосновими лісами і озером. Все влаштовано для активного відпочинку ваших дітей: тенісні корти, футбольне поле, майданчик для баскетболу та бабмінтону, мотузковий парк, тир для стрільби з лука, басейни, столи для пінг-понгу і аерохоккею, атракціон Angry Birds. Велику увагу тут приділяють вивченню англійської мови за програмою, розробленою спільно з спеціалістом з Великобританії, що передбачає заняття з фахівцями з США, Канади та Великобританії.



Щодня діти мають змогу розвивати мовні навички, практикуючись з вожатими-носіями англійської навіть під час занять спортом та переглядів фільмів. Кожний куточок табору обладнаний відеокамерами, що дозволяє охороні вчасно зреагувати на небезпечну ситуацію. В ціну путівки входить медичне страхування.

Вік: 7-17 років.

Тривалість зміни: 12 днів.

Адреса: м.Ірпінь, Київська область.

Вартість: 1290 USD.

Умови проживання: діти проживають у п’ятизірковому заміському клубі Grand Admairal Resort and SPA по 4 дитини в кімнаті.

Харчування: 5-разове.

Програма: уроки англійської з іноземними викладачами, постійна практика іноземної мови впродовж дня, заняття різними видами спорту, творчі та кулінарні майстер-класи, заняття з акторської майстерності.

Тож що такого особливого в таборах, що ціни деяких з них сягають 20-ти, а іноді і 30-ти тисяч?

Не менш важливі також умови проживання – тут уже не пропонують перебування у наметах, а сучасні готелі чи бази відпочинку з усіма зручностями, майже скрізь є басейни, спортивні майданчики, місця для відпочинку.

По-перше, це іноземні спеціалісти, від яких діти щодня чують мову і можуть попрактикуватися у спілкуванні з ними, у багатьох таборах вожаті проходять спеціальну школу, де навчаються, як правильно працювати з юними вихованцями.

Щодо кухні, то дітям пропонують страви різних країн, дієтичні, вегетаріанські, а також харчування за шведською системою. Але пам’ятайте про те, що не все те золото, що блищить. Табори яскраво розписують програму табору, вихваляючи та рекламуючи його, хоча насправді не все може бути так, як написано. Тому уважно обирайте табір для своєї дитини, слідкуйте за тим, чи проводять там заходи з безпеки та поведінки у надзвичайних ситуаціях, переглядайте відгуки.