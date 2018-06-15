Генсека ООН закликали сприяти звільненню Сенцова

38 країн попросили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні українського режисера Олега Сенцова.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна і 37 країн передали лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу з проханням сприяти у звільненні українського режисера Олега Сенцова, повідомляє Укрінформ.



Крім України, звернення підтримали країни Євросоюзу, США, Туреччина, Грузія, Молдова, Австралія, Канада, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія.

– Виповнюється рівно місяць, як голодує Сенцов, і, як ми знаємо, найближчими днями генсек ООН планує відвідати Росію. Розраховуємо, що Гутерріш підніме це питання, – додав Єльченко.

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До слова, резолюція із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів в Росії була прийнята на сесії Європейського парламенту 14 червня.