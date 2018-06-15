Гучні замахи та бандитські розбірки: хто замовив Окуєву і Осмаєва

Селище Гореничі, неподалік Києва. Вулицею їде елітний позашляховик.

В автомобіль поцілили два десятки куль. За попередніми даними – з пістолета-кулемета. Переважна більшість припала на місце водія.

В салоні автомобіля був знайдений труп водія, це молодий чоловік 1994 року народження. Ним виявився Максим Ковтуненко.



А от місцеві кажуть, в машині знаходилася не одна, а дві людини. Того, кого поліцейські називають іншим чоловіком зміг втекти до лісу.

Ним є начебто віце-президент Федерації боксу Києва й колишній депутат Київради Олександр Ліщенко.

Колишній співробітник карного розшуку Валерій Кур каже, в кримінальному світі його знають за прізвиськом Ліча.

За словами Кура, Ліча – колишній спортсмен, після розвалу Радянського Союзу, намагався завоювати репутацію респектабельного підприємця. Навіть став депутатом Київради.

А ще Олександр Ліщенко – батько сина відомої співачки Надії Мейхер. Так вона згадувала про цей роман.

Що ж стояло за розстрілом елітної автівки в Гореничах, в якій можливо знаходився Олександр Ліщенко? Думки експертів розділилися. Одні кажуть, шлейф тягнеться з його кримінальних 90-х.

Інші експерти вважають – це відголоски не минулого, а теперішнього часу.

Ще один гучний замах трапився в Одесі. Серед білого дня скоєно напад на журналіста та громадського активіста Віталія Устименка.

Сам Устименко пов’язує напад зі своєю громадською діяльністю. Він провів кілька гучних розслідувань про корупційні оборудки міської влади.

Одразу після нападу активісти провели мітинг під одеським управлінням поліції з вимогою покарати винних.

І якщо у розслідуванні нападу на Устименка до крапки ще далеко, то у справі про замах на добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву вже почалися судові слухання.

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Рік тому зловмисник, який видав себе за французького журналіста, спробував застрелити Адама в машині під час інтерв’ю. Але був поранений Аміною та затриманий.

Замах замовили російські спецслужби. Це головна версія, яка лунала минулого року.

Ніякого російського сліду – це вже версія минулого тижня. Просто особиста неприязнь Артура Денісултанова до Окуєвої та Осмаєва.

Кримінолог Ганна Маляр зазначає, що це вже стало традицією – якщо щось трапляється, списувати все на війну.

Сам обвинувачений росіянин в суді вдає з себе жертву. За його версією, з Осмаєвим та Окуєвою він зустрівся поговорити про зникнення грошей його знайомих. Нібито ніякого пістолета у нього не було.

Проте кількаразова зміна прізвищ, суперечливі покази та кримінальний шлейф, навряд чи свідчать на його користь.

Сам постраждалий – Адам Осмаєв – на суд над Артуром Демісултановим не з’явився.

До слова, керівника “тітушок” Юрія Крисіна засудили до п’яти років в’язниці за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.