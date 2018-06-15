Іл-72 і штурм аеропорту: ліквідовано росіян зі “списку 76”

Щонайменше трьох бойовиків приватної військової компанії Вагнера, які воювали в Україні, знищили у Сирії.

З 72 російських солдатів приватної військової компанії Вагнера, які збили український Іл-76 і брали участь в атаці на Луганський аеропорт у 2014 році, у живих залишаються близько 54 осіб.

До раніше озвученої цифри в 15 ліквідованих росіян у період активної фази російсько-української війни, додалися ще “щонайменше троє”, ліквідовані за останні два роки в Сирії. Про це LIGA.net повідомили співрозмовники у Службі безпеки України.

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Серед трьох знищених – Чупов Сергій Володимирович (06.01.1965) ліквідований у лютому 2016- го року біля Дамаска. У квітні того ж року у Пальміри був знищений Сахіпов Руслан Габідовіч (13.06.91). Ще один росіянин Ананьєв Сергій Володимирович (17.06.1975) був убитий у Сирії в червні 2016- го року.

– Усі – громадяни РФ, – відзначили в спецслужбі.

До слова, СБУ назвала імена найманців ПВК Вагнер, яких Росія таємно переправила до Сирії.